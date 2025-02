Giovanni Giambalvo Dal Ben presenta ’L’orecchio del cuore’ all’abbazia San Miniato a Monte

Di cosa parliamo quando ci riferiamo alla coscienza? È diventato un termine ’contenitore’ con il quale, generalmente, si intende la decisione presa dentro di sè. Scavando davvero, però, non è detto che ci imbattiamo nei tratti migliori della nostra persona ma anche con quei comportamenti istintuali che sono altro rispetto alla coscienza. "L’eccessivo essere centrati su se stessi è egoismo", osservava John Main, monaco ispiratore della Comunità mondiale per la meditazione cristiana, che ha in Firenze uno dei suoi centri. Giovanni Giambalvo Dal Ben, medico e oblato della Comunità, ha scritto ‘L’orecchio del cuore’, edito da ‘Le Lettere’, che domani (ore 19), sarà presentato all’abbazia di San Miniato al Monte. Dopo i saluti dell’abate padre Bernardo Gianni, gli interventi di don Alfredo Jacopozzi, direttore dell’Ufficio cultura dell’arcidiocesi Firenze, Antonella Lumini, eremita e scrittrice, e Marco Vannini, filosofo e storico della mistica.