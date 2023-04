Giovani volontari puliscono il territorio

Operazione di pulizia dell’ambiente, domenica a Montefiridolfi nel Comune di San Casciano. L’iniziativa di clean up si terrà dalle 15 con ritrovo al Circolo Santa Cristina ed è organizzata dai giovani di San Casciano. Con guanti, pinza e sacchetti, i giovani volontari investiranno il loro tempo libero nell’esplorazione della zona di Montefiridolfi per sensibilizzare la comunità e agire concretamente nella prevenzione contro gli abbandoni illeciti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di San Casciano, la Consulta dei Giovani, Plastic Free, il Circolo Santa Cristina e i volontari della Racchetta. Il punto di ritrovo è al Circolo di Santa Cristina che al termine del pomeriggio offrirà una merenda a tutti i volontari. È richiesto ai partecipanti di dotarsi di un paio di guanti mentre il resto dell’occorrente, utile alla raccolta, sarà fornito dall’organizzazione. L’iscrizione è obbligatoria e il link per accedervi è disponibile sul sito di PlasticFree: https:www.plasticfreeonlus.iteventi389016-apr-san-casciano-in-val-di-pesa. L’organizzazione di una serie di giornate ambientali per un territorio sempre più pulito e vivibile è uno degli impegni che l’amministrazione comunale si è assunta al fine di migliorare il territorio sotto il profilo ambientale e promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione. Risale esattamente ad un anno fa la sottoscrizione del protocollo d’intesa con cui il Comune di San Casciano è entrato a far parte del circuito nazionale dei Comuni Plastic Free. La referente sancascianese per il progetto Plastic Free è Letizia Chiarini, presidente della Consulta dei Giovani.

Andrea Settefonti