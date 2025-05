Giovani, le imprese cooperative realizzate dagli studenti toscani

Firenze, 16 maggio 2025 - La produzione e vendita di saponi bio personalizzati, la creazione di manufatti in legno riciclato, il restauro partendo da materiali poveri, un parrucchiere low cost, una web radio, uno spazio di relax per gli studenti a scuola. Sono alcuni dei progetti realizzati dalle imprese cooperative simulate create dagli alunni delle scuole toscane nell'ambito del progetto “Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione”, promosso da Confcooperative Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, con il sostegno di Fondosviluppo, presentate oggi nell'evento annuale finale che si è svolto all’Istituto degli Innocenti a Firenze. A questa edizione hanno partecipato circa 680 studenti toscani, che hanno realizzato le loro imprese cooperative simulate. Stamani hanno partecipato 200 alunni che hanno presentato 10 progetti. Cinquanta invece i ragazzi del Servizio civile presenti. Gli alunni presenti all'evento di oggi hanno votato le idee che ritenevano migliori in base a tre criteri di innovazione, realizzabilità e qualità della presentazione.

La votazione è stata simbolica e non competitiva, non sono previsti né una classifica né un vincitore. Dal 2013 Confcooperative Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, con il sostegno di Fondosviluppo, fondo mutualistico di Confcooperative e poi in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, portano avanti il progetto “Verso Toscana 2030”: l'obiettivo è la promozione e la diffusione della cultura dell’autoimprenditorialità cooperativa ed i suoi valori, dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado con sperimentazioni nei percorsi di istruzione e formazione professionale e negli ITS, grazie ad esperienze in classe di simulazione di imprese cooperative. Dall’avvio dell’esperienza del servizio civile volontario, nel 2001, Confcooperative Toscana ha coinvolto più di 1.600 giovani. Alla mattinata, moderata dal giornalista Leonardo Canestrelli, sono intervenuti Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana, Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana, Letizia Perini, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Firenze, Gianfranco Donato, vicepresidente della Federazione Toscana BCC e Sara Minotti si Fondosviluppo. “Attraverso questo progetto diffondiamo i valori della cooperazione, della solidarietà tra i più giovani, che possono sperimentare in prima persona, insieme, cosa vuol dire partecipare a un'impresa cooperativa e realizzare idee innovative, sostenibili, di utilità per la comunità” afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana. “Le Banche di credito cooperativo credono molto nei valori della solidarietà e della mutualità e sono impegnate nella sensibilizzazione dei giovani verso il mondo cooperativo. Per questo come Federazione Toscana Bcc sosteniamo il progetto 'Verso Toscana 2030', che ha il pregio di far conoscere la cooperazione in maniera diretta rendendo i ragazzi protagonisti e valorizzando le loro idee” afferma Gianfranco Donato, vicepresidente Federazione Toscana Bcc.