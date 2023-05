Giovane, preparato e agguerrito Andrea Tagliaferri è pronto a tutto Ecco chi è il candidato del M5S

Andrea Tagliaferri è il candidato sindaco della sinistra, sostenuto da "FareCittà", "Sì Parco No Aeroporto", "Si Campi a sinistra", e del Movimento 5 Stelle. Classe 1992, laureato in architettura urbanistica, cresciuto a Campi ma ora residente a Poggio a Caiano, Tagliaferri ha già un passato importante in politica. Fino al commissariamento del Comune, è stato consigliere comunale d’opposizione, impegnato nella battaglia contro l’ampliamento dell’aeroporto e tra i primi promotori di una tranvia tra Peretola-Osmannoro-Campi. Ma l’approdo al parlamentino campigiano è targato Pd, nel 2013 per sostenere l’allora candidato sindaco Emiliano Fossi. Quindi il passaggio in Sinistra Italiana dove è rimasto fino al commissariamento della federazione regionale toscana. È un giovane con alle spalle politici di un certo peso, come Pier Natale Mengozzi e Adriano Chini, suo primo sostenitore che lo definisce "capace e competente" in uno dei tanti video-appelli. Dallo stesso "imperatore" ha ereditato la pagina politica Facebook. E proprio sui social ha fatto buona parte della sua campagna elettorale, tra video, post e foto. Risulta, poi, amministratore anche della pagina "Abitanti di Campi Bisenzio" che conta quasi 20mila iscritti. Dalla parlantina sciolta, nei tanti dibattiti a cui ha preso parte, ne è sempre uscito a testa alta, argomentando e, se necessario, mandandole a dire agli avversari. Compresi quelli di destra da cui si ritiene lontano anni luce (per le idee politiche) ma da cui, in queste ultime ore di campagna elettorale, non disdegna l’appoggio. I tre punti principali del suo programma: presidio sanitario Asl all’avanguardia, trasporto pubblico gratuito per i ragazzi e l’adozione del Piano operativo.

Barbara Berti