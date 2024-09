Giostra della Stella, ci siamo . Presentato il drappo dei vincitori

Il leone emblema di Bagno a Ripoli su sfondo blu e i simboli delle Contrade spicca sul drappellone che andrà al vincitore del Palio di Bagno a Ripoli 2024. È stato realizzato dall’artista fiorentina Lucia Vannozzi per la 45° edizione del Palio delle Contrade – Giostra della Stella, in scena domenica 8 settembre ai giardini "Nano Campeggi" nel capoluogo. Alla cena inaugurale dell’evento, alla presenza del vicesindaco Francesco Conti e dell’assessore alle rievocazioni storiche Paola Nocentini, il presidente dell’associazione Palio Antonio Arcangeli con la vicepresidente Federica Becocci e Lucia Vannozzi hanno presentato l’oggetto del desiderio delle tre contrade che si sfideranno domenica. La sfida sarà anche contro le previsioni del tempo: la "provaccia" in programma per ieri sera è stata annullata proprio per il meteo avverso.

Il passaggio alla fase finale invece che essere disputato sull’anello dei Ponti, è stato deciso a tavolino, dando spazio ai cavalieri che già hanno gareggiato nelle scorse edizioni: gareggeranno dunque Guido Gentili (vincitore della passata edizione) per il Cavallo, Maurizio Frulio per la Torre e Alessandro Ugolini per il Mulino. Riserva: Lorenzo Desimone. La giornata di domenica si aprirà alle 15 con il concentramento degli atleti e la benedizione del Palio.

Dalle 15,30 al via le sfide: la corsa con l’uovo, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, la corsa con i cerchi e quella dei barrocci.

La corsa tra i cavalieri sarà anticipata dal grande corteo storico in abiti rinascimentali che dalle 20,30 accompagnerà il pubblico all’anello. L’esibizione dei musici e degli sbandieratori aprirà la Giostra vera e propria, che si concluderà con la proclamazione della Contrada vincente.

Manuela Plastina