Giornata dell’infanzia, ecco gli appuntamenti

Tre appuntamenti rivolti agli adulti e uno ai bambini per celebrare la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il Comune, con le librerie Rinascita e Liblab, lancia "Crescere!", un ciclo di incontri sulle sfide dell’educare oggi. Il via, lunedì 13 alle 17,30, sarà alla Libreria Rinascita, con "Destinazione vita. Sfide educative e sfide evolutive nel Terzo Millennio", un dialogo con Alberto Pellai (medico, psicoterapeuta, scrittore) sulle varie età della vita e sul rapporto tra generazioni. Lunedì 20, alle 17 nella Sala Meucci della Biblioteca Ragionieri, sarà la volta dell’autrice Sonia Vita con l’incontro "Ragazzi dentro. Ritiro sociale in adolescenza e nuove tecnologie". Venerdì 24 , alle 17 alla libreria Liblab, sarà invece Silvia Vecchini ad accompagnare i partecipanti all’incontro "I bambini si rompono facilmente. Piccoli e grandi sguardi sul mondo". Chiuderà il ciclo un doppio evento dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi sabato 25 alle 10,30 nei nidi "Elio Marini" e "Alice". "Ci aspettiamo una partecipazione ampia – dice l’assessore all’Istruzione Sara Martini (nella foto) - perché forte è la consapevolezza di come l’educazione sia una questione che riguarda tutti, come ricorda con grande efficacia un proverbio africano: per educare un bambino ci vuole un intero villaggio".