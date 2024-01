Giorgia Meloni a Firenze in visita istituzionale

Firenze, 30 gennaio 2024 – Il premier Giorgia Meloni sarà in Toscana nei prossimi giorni per firmare un accordo con la Regione per le risorse del Fsc (Fondo di sviluppo e coesione).

Lo fa sapere il presidente della Toscana, Eugenio Giani. La presidente del Consiglio verrà a Firenze per una visita istituzionale nella prima metà di febbraio. "Ieri abbiamo approvato, come delibera di Giunta, la proposta di Fondo sviluppo e coesione, cioè di interventi sul piano degli investiti cantierabili che saranno legittimati da un accordo di programma che firmeremo con la premier Giorgia Meloni proprio qua a Firenze - dichiara Giani - questa giornata potrebbe associarsi ai giorni del Carnevale di Viareggio e anche a un suo tour in Toscana. È un fatto importante, perché come già accaduto per quattro regioni, l'ultima l'Emilia-Romagna, la firma del protocollo che diventa un accordo fra Stato e Regione dà respiro a investimenti nell'ordine di 530 milioni".

Nel dettaglio il Fondo di sviluppo e coesione prevede una dotazione di 680 milioni per la Toscana, di questi 41 milioni sono già stati anticipati dalla Regione per le bonifiche a Piombino e 110 milioni risultano spesi per le scuole. Più in generale l'impostazione della Regione mira a promuovere un'idea capillare di sviluppo. "Abbiamo cercato di mettere insieme un po' tutti i territori - avverte Giani - con interventi che vanno nel senso di una diffusione di potenziali investimenti che fanno da volano, mettendo in cantiere gli interventi che sono già nella fase della progettazione esecutiva".

