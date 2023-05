Giorgia, la voce dei sogni Martedì il tour alla Pergola "Incantata di essere qui"

di Giovanni Ballerini

Giorgia torna ad abbracciare i suoi fan con il nuovo Blu Live Tour, che martedì 30 maggio fa tappa alla Pergola di Firenze, registrando il tutto esaurito già in prevendita, come del resto sinora anche le altre date della tournée. Il pubblico ha mostrato entusiasmo per l’atteso ritorno discografico della cantante romana, classe 1971 che, a distanza di sei anni dall’ultimo album d’inediti ("Oronero"), con questo interessante "Blu" uscito quest’anno per Sony Music, arricchisce il suo repertorio con altri stupefacenti brani, in bilico tra emozione, melodia e ragione. E se all’ultimo Festival di Sanremo la Todrani si è piazzata sesta con il brano "Parole dette male", il suo nuovo e ancora più intenso e consapevole modo di cantare appare ancora più avvolgente, forse anche più maturo, in questo disco che la vede ritratta in copertina come l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci.

"Blu" è un album moderno, ma che affonda le sue profonde radici nella tradizione, con delle sonorità, una produzione e delle atmosfere che privilegiano al tempo stesso la melodia italiana, un pop di oggi e le ultime intuizioni ritmiche internazionali dal sapore urban o più spiccatamente soul e r’n’b. Merito dell’evoluzione di Giorgia, ma anche del contributo degli autori che hanno lavorato con lei in questo "Blu", tra cui ricordiamo Mahmood, Dario Faini, Elisa Toffoli, Jacopo Ettorre, Jake La Furia, Dardust, Ghemon, ma soprattutto Big Fish. Anche a Firenze, al fianco di Giorgia sul palco ci sarà una band molto motivata e in grande spolvero, con la fiorentina Diana Winter alla voce e alla chitarra, Andrea Faustini alla voce, Fabio Visocchi alle tastiere, Gianluca Ballarin al piano, Mylious Johnson alla batteria e Sonny T al basso, alla chitarra e alla direzione musicale.

"Quando entriamo in teatri meravigliosi, come La Pergola, per il sound check – spiega Giorgia - io e i musicisti della band siamo incantati e ci perdiamo a fare foto e selfie. Manca il fiato se pensi alla storia di questi luoghi. Come popolo dovremmo essere più protettivi verso questa bellezza. E poi, dopo tanti anni di palasport, è stato bello riscoprire di poter sentire bene ogni nota". Difficile dare torto alla vocalist capitolina, che in questa prima parte del tour privilegia i suoni più vivi e intensi e il contatto diretto con il pubblico per proporre guardando negli occhi la platea una scaletta intrigante, che mischia con intelligenza cavalli di battaglia e canzoni nuove.