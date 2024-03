Giorgetti firma emendamento da 66 milioni per alluvione in Toscana: impegno concreto della Lega Il ministro Giorgetti ha stanziato 66 milioni di euro per le vittime dell'alluvione in Toscana, dimostrando la vicinanza del governo. Il senatore Potenti sottolinea l'impegno continuo della Lega per la ricostruzione.