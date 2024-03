Giorgetti: “A inizio aprile presenteremo il progetto nuovo per il capolinea Nave a Rovezzano”

Firenze, 11 marzo 2024 - “Il progetto del nuovo capolinea del trasporto pubblico in via Villamagna sarà presentato alla cittadinanza il 4 aprile, una soluzione che garantisce il servizio del trasporto pubblico e il resede/sagrato della chiesa”. È quanto ha annunciato l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti in consiglio comunale rispondendo a un question time.

“La vicenda capolinea è nota e da tempo ci siamo mossi per trovare una soluzione che salvaguardi il servizio del trasporto pubblico e al tempo stesso restituisca il sagrato al suo originario utilizzo – ha spiegato l’assessore – . A novembre sono stato sul posto con i consiglieri comunali Leonardo Calistri, Franco Nutini e Massimiliano Piccioli: abbiamo parlato con il parroco proponendo soluzioni alternative. Quindi avviato la progettazione di un capolinea in una diversa collocazione: inizialmente era prevista la svolta dei mezzi in corrisponde dello spazio di pertinenza della parrocchia, in corso d’opera abbiamo però deciso che il percorso dei bus non transiterà più nell’area".

"Il capolinea sarà comunque mantenuto in prossimità del parcheggio esistente lungo via Villamagna tutelando anche il numero dei posti auto. Nel frattempo, dal 26 febbraio il capolinea è stato spostato temporaneamente in via del Bisarno mantenendo una fermata per garantire il servizio di trasporto pubblico. L’incontro per presentare il progetto del nuovo capolinea ai cittadini è già stato programmato per il 4 aprile. Dopo le approvazioni e lo stanziamento delle risorse potremo dare il via libera ai lavori, rispettando un impegno che avevamo preso con il parroco” conclude l’assessore Giorgetti.