Gioielleria, successo al padiglione italiano

Si è conclusa con oltre 75.000 presenze la 55esima edizione del Watch & Jewellery Middle East Show, nell’Emirato Arabo di Sharjah, che si attesta come la più importante fiera degli Emirati Arabi Uniti dedicata alla gioielleria, oreficeria, e orologeria. Il Padiglione italiano, organizzato e coordinato, ormai da 40 edizioni, da Artex, si conferma ancora una volta il primo padiglione estero presente alla fiera che conta in totale 500 espositori da 25 Paesi. Le aziende presenti quest’anno sono state 47: 16 dal Piemonte, 10 dalla Campania, 7 dalla Toscana, 7 dalla Lombardia, 3 dal Lazio, 2 dalle Marche, 2 dal Veneto. "I risultati in termini di visitatori e vendite sono stati eccellenti, il padiglione italiano è molto apprezzato dai visitatori per la qualità che lega innovazione e tradizione nella ricerca di dettagli e unicità - commenta Sara Biagiotti (nella foto), della direzione di Artex - Il mercato arabo premia il Made in Italy: nel 2024 il valore delle esportazioni italiane di preziosi negli Emirati Arabi è stato pari ad 1,3 miliardi di euro ed i dati parziali del 2025 confermano il buon andamento delle esportazioni, nonostante il costo dell’oro sia ai massimi storici. Il Watch & Jewellery Middle East Show è, per le aziende italiane, la piattaforma ideale per presidiare il mercato".

L’Italia è il quarto fornitore mondiale di gioielli per il mercato degli Emirati: "Il valore delle esportazioni - evidenzia Valerio Soldnella fotoani, direttore dell’ufficio Ice Agenzia di Dubai - ha registrato un aumento della quota di mercato del 24,2%, raggiungendo i 238 milioni di euro nei primi due mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Negli Emirati Arabi Uniti la domanda di beni di lusso è in costante crescita. La presenza dell’Agenzia Ice Agenzia attraverso l’Italian Lounge promuove la presenza delle aziende Italiane".