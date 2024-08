Giocolieri e food truck. Al giardino dell’Acciaiolo torna ’Cirk Fantastik’

E’ l’appuntamento di fine estate più tradizionale per Scandicci, secondo solo alla fiera. Si tratta di Cirk Fantastik, il festival che da 14 anni porta a Scandicci e Firenze le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo.

Il cartellone scandiccese andrà in scena dal 30 agosto al 1 settembre al parco del Castello dell’Acciaiolo, a seguire dal 5 al 15 settembre alle Cascine. In programma spettacoli di circo contemporaneo con compagnie nazionali e internazionali, e poi: concerti world music & djset; laboratori di circo, Olimpiadi dei giocolieri, SalamAleikum cabaret - team circus in Gaza, spettacoli a cappello, Cabaret Scuole di circo toscane, "Re-play" circo, reti, crescita giovanile", Circus Bar & food truck. A Scandicci si esibiranno artisti nazionali e internazionali.

Da Mar de la Plata l’evento traccia un ponte per portare nell’ambito di Open City 2024 l’atmosfera calda e onirica, ma anche energica e spericolata dell’estremo sud dell’Argentina con manoAmano, compagnia di acrobatica aerea insieme a Le Radiose, un trio tutto al femminile composto da teatranti ed artiste di strada provenienti da diverse compagnie da anni attive nel mondo del clown teatrale.