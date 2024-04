Giochi e sport la nuova vita del Fossato

In fase di ultimazione i lavori ai giardini del Fossato. Il progetto vuole valorizzare l’ambiente, aumentando la fruibilità e l’utilizzo del parco. I lavori sono in fase di conclusione, con l’apertura che è prevista per i primi di maggio. L’accesso al parco è ancora interdetto per sistemare i nuovi giochi e metterli in sicurezza. Nello specifico l’intervento – finanziato dal bilancio comunale per un importo di circa 300mila euro – ha visto la riprogettazione delle aree, con zone dedicate al gioco, allo sport ed alla socialità. La pista di pattinaggio è stata riqualificata con una nuova pavimentazione ed, intorno, panchine e tavoli. Rinnovata anche l’area gioco, a cui se ne è aggiunta un’ulteriore vicino alle ex vasche. A completare le zone dedicate al gioco - tutte dotate di pavimentazione anti-trauma - una teleferica/gioco ed il rinnovato il campo da calcio. Sarà poi ripavimentata l’area che ospitava il campo da bocce con un nuovo materiale sintetico. Importante anche la realizzazione dell’arena teatro, destinata ad attività ed eventi. Inoltre sono state abbattute barriere architettoniche, creati percorsi, e innestati nuovi alberi. "Si tratta - dice il vicesindaco, Carlo Boni - di un vero punto di ritrovo per la città, che vogliamo rendere più bello e accogliente".

Leonardo Bartoletti