Ginnastica artistica. Sara Nesti, a soli 14 anni in serie A femminile

Sara va veloce. La giovanissima atleta, 14 anni è una promessa mantenuta della Polisportiva Casellina, storica realtà sportiva locale alla quale approdano ginnaste anche da fuori provincia. E quest’anno Sara Nesti (nella foto al centro), nonostante la sua giovane età, è stata scelta dalla società Ginnica Giglio per partecipare al campionato di serie A1 di ginnastica artistica femminile, chiamata a misurarsi sul campo anche con ginnaste olimpiche. La prima prova si è svolta sabato 3 febbraio a Montichiari (BS). Un esordio emozionante, che però Sara ha potuto vivere con il supporto delle sue compagne di allenamento della Polisportiva Casellina, che sono andate fino a Brescia per fare il tifo per lei. Arrivata alla Polisportiva Casellina nel 2019, nel 2021 Sara ha vinto insieme alle sue compagne il campionato regionale a squadre nella categoria allieve Gold. L’anno successivo è diventata campionessa regionale nella stessa categoria e sempre nel 2022 partecipa giovanissima al campionato di serie C conquistando il terzo posto nella prima gara. La Polisportiva Casellina ha una grande tradizione per guanto riguarda la capacità di saper attrarre giovani, formarle in questa disciplina piuttosto difficile e impegnativa. Giulia Bartarelli è la responsabile tecnica della sez ginnastica della Polisportiva, l’allenatrice di Sara è Debora Ermini, tecnico federale.