Ginevra Di Marco. Progetto speciale per ’Kaleidoscope’

Un viaggio musicale senza confini, un mosaico di suoni e suggestioni che prende vita attraverso la partecipazione attiva del pubblico. Ginevra Di Marco torna sulla scena con ’Kaleidoscope’, il suo nuovo album che nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, contaminazioni e sperimentazione.

Il titolo dell’album richiama il significato originale del caleidoscopio, un gioco di riflessi e colori che genera immagini sempre nuove. Allo stesso modo, la musica di Ginevra si nutre di molteplici ispirazioni, attraversando epoche e generi con un’anima in continua evoluzione. ’Kaleidoscope’ è un album che abbraccia suoni psichedelici, etnici, rock, punk, orchestrali e intimisti, in un intreccio vibrante di emozioni. È un prisma musicale da osservare con occhi sempre diversi, un fiume sonoro che scorre senza confini, dove rabbia e amore si fondono in un’energia fiammeggiante, testimoniando una continua ricerca artistica che non si arrende.

Per rendere possibile questo viaggio sonoro, l’artista ha scelto di lanciare una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente il pubblico nella realizzazione dell’album. Info: https://www.produzionidalbasso.com/project/kaleidoscope-il-nuovo-album-di-ginevra-di-marco/