Giglio d’oro in ricordo di Hevrin Khalaf

Prima volta. In questa consiliatura non era mai stato assegnato un Giglio d’oro, riconoscimento che viene dato a persone o associazioni per valorizzarne l’impegno nella difesa dei diritti umani, per la promozione della pace ed il dialogo. Stavolta invece il Consiglio comunale di Firenze darà il Giglio d’oro, lunedì, alla memoria di Hevrin Khalaf, segretaria generale del Partito del Futuro Siriano (Future Syria Party), uccisa il 12 ottobre 2019 in un agguato teso nel Nord-Est della Siria. L’attivista curda per i diritti delle donne Khalaf venne assassinata perché considerata un simbolo di dialogo, potenzialmente pericoloso. Il riconoscimento sarà consegnato nelle mani del fratello Hamid Kalef, accompagnato dalla figlia Zozan. Tra i presenti in occasione dell’annuncio anche Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, ucciso in combattimento in un villaggio siriano la mattina del 18 marzo 2019 e il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi.

Niccolò Gramigni