Giardini scolastici, i nuovi giochi

Nuovi giochi per i più piccoli in alcuni giardini scolastici e anche ‘arredi’ per gli orti sociali Querciola in zona Padule. La perizia applicativa per le opere in ponte è stata approvata, nei giorni scorsi, dalla giunta comunale. In particolare, gli interventi sono previsti nel giardino della scuola d’infanzia "Gandhi" in via Cimabue dove saranno effettuati diversi interventi di manutenzione e la rimozione di strutture presenti ma ormai obsolete oltre alla posa in opera di un gioco scivolo e di una nuova pavimentazione antitrauma. Anche la scuola materna Lorenzini di viale Togliatti sarà interessata dai lavori, fra l’altro per la rimozione di alcuni giochi presenti e la fornitura e sistemazione di uno scivolo con scale in legno e pista in acciaio e di una casetta di alluminio, plastica e polietilene completa di tavolino, panchina e pannelli attività. Nel pacchetto rientreranno anche gli interventi previsti agli orti sociali di via Amendola dove non saranno installati giochi ma sarà invece allestita una casetta in legno trattato e impregnato con isolante all’acqua comprensiva di porta d’ingresso, finestra e tetto a disposizione degli assegnatari degli appezzamenti. Costo previsto per tutti gli interventi 61mila euro. I lavori nelle scuole saranno eseguiti, durante le prossime vacanze estive.