Giardini e giochi. Interventi nella piana

Manutenzione nei giardini comunali, cantieri aperti nella piana. Sono partiti ieri, gli interventi di sistemazione della nuova pavimentazione anti trauma e anti caduta nell’area giochi di via Barontini, a San Colombano. Il vecchio rivestimento con il passare degli anni aveva perso le caratteristiche opportune a garantire la massima sicurezza possibile per i bambini. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha provveduto alla sostituzione della pavimentazione dell’area giochi di largo Spontini. A Casellina l’intervento, che era iniziato a metà febbraio, ha interessato una superficie di 240 metri quadrati. L’area giochi è stata riaperta al pubblico. Oltre agli interventi di messa in sicurezza delle aree gioco il comune ha investito 200mila euro in arredi: l’intervento più importante è nel parco Ilaria Alpi dove è in fase di studio la realizzazione di un campo da basket, anche in via Torricelli, dove c’è un campetto di calcio piuttosto frequentato dai ragazzini della zona, ci sarà una risistemazione del campo con nuove attrezzature, porte e rete parapalloni.

Sulle aree verdi, soprattutto sul parco Ilaria Alpi che è nella zona di Badia a Settimo, l’amministrazione sta lavorando a un progetto di sistemazione che prevede arredo urbano, playground e uno studio specifico sulle ombreggiature, visto che in quella zona le piante non hanno mai retto. In passato si era ipotizzata la realizzazione di pergolati. Vedremo quale sarà l’orientamento della nuova giunta.

