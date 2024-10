Giardini di via Piave impraticabili

Da martedì e per due settimane il giardino di via Piave con i suoi giochi e arredi non sarà praticabile, chiuso per manutenzione straordinaria: partono infatti i lavori per il suo recupero e restyling. Il cantiere dal valore di 19mila euro stanziati dal Comune di Figline e Incisa con un cofinanziamento regionale, riguarderà nello specifico proprio l’area più apprezzata dai bambini e dai nonni, quella dello spazio ludico e delle zone in cui sedersi per trascorrere qualche ora nel divertimento all’aria aperta e al fresco. Nel dettaglio gli operai comunali saranno impegnati a lavoro per la ristrutturazione delle 11 panchine in legno già presenti e che lamentano i segni del tempo e del clima. Piccoli ritocchi riguarderanno anche la panchina realizzata in plastica riciclata. Sarà poi eseguita la manutenzione di due giochi a molla, verrà sostituita l’attuale altalena unica con due biposto e sarà aggiunta una nuova torre-scivolo. Saranno inoltre piantati cinque nuovi cipressi, in modo da schermare il giardino dalle abitazioni circostanti, con vantaggio per l’ambiente e per la visuale.

Per rendere possibili le operazioni, oltre alla chiusura dell’area verde agli utenti per la durata di due settimane, è necessario interdire anche parte del parcheggio: saranno chiusi solo tre stalli di sosta, nell’area corrispondente all’ingresso e all’uscita dei mezzi di cantiere per garantire il transito e la sicurezza. "Inauguriamo l’autunno con una nuova attenzione verso i giardini comunali – sottolinea l’assessore all’ambiente Silvia Fossati -. Sul nostro territorio abbiamo 434 aree verdi di proprietà. Con questo nuovo intervento, andiamo quindi ad aggiungere risorse e attenzione al verde pubblico che ci sta particolarmente a cuore".

Manuela Plastina