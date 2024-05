Giani: “Festeggiare i lavoratori oggi è ancora più importante”

Firenze, 1 maggio 2024 - "Festeggiare le lavoratrici e i lavoratori oggi è ancora più importante che nel passato. La sicurezza è fondamentale e ciò apre una riflessione profonda sul mondo del lavoro. Occorre non abbassare la guardia e fare in modo che i dettami della Costituzione, che nei principi fondamentali dedica ben due articoli alle questioni del lavoro, siano pienamente attuati. Il lavoro deve essere la fonte della realizzazione personale dell'essere umano e più in generale l'elemento fondante della società italiana". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo alla consegna delle stelle al merito per 75 nuovi maestri del lavoro toscani, oggi in Palazzo Vecchio a Firenze. A consegnare le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, anche i prefetti dei capoluoghi di provincia toscani ed i sindaci dei territori di residenza di coloro che sono stati insigniti dei riconoscimenti. Per Giani, spiega una nota, "nel diritto al lavoro vi è la realizzazione personale ma anche la garanzia che il diritto al lavoro significhi sicurezza. Abbiamo recentamente redatto, a Bagno a Ripoli, un decalogo: la Carta della formazione sulla sicurezza sul lavoro che non è un documento formale ma l'impegno concreto di tutti a proteggere i diritti e il benessere dei lavoratori". "A livello internazionale il lavoro viene celebrato l'1 maggio con una giornata universale che celebra le donne e gli uomini che lavorano, l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici dei lavoratori - ha aggiunto -. E' significativo, in questa data, celebrare i nuovi maestri del lavoro, vanto ed orgoglio della Toscana".