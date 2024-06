Giani: "3mila euro una tantum a chi da sei mesi non riceve stipendio"

Firenze, 20 giugno 2024 - “Abbiamo pensato a una forma di contribuzione che chiamiamo percorso di sostegno attivo al lavoro, ovvero un contributo di 3.000 euro, una tantum, per coloro che da almeno sei mesi non percepiscono alcun stipendio pur essendo lavoratori di un’azienda. È indubbio che questo caso coinvolge la più delle evidenti esperienze di crisi aziendale: la Qf che non è altro che l’ex Gkn di Campi Bisenzio”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati. L'obiettivo della Regione è erogare i 3.000 euro già nel mese di luglio: la misura sarà approvata lunedì prossimo dalla giunta regionale. “In questo caso da 424 i lavoratori sono rimasti 142 e da più di sei mesi non ricevono lo stipendio – ha aggiunto -. L’impresa dice che stanno occupando l’azienda, quindi non li licenzia ma non gli dà la retribuzione. Questa misura di politica attiva del lavoro serve ad alleggerire un disagio profondo che vivono questi lavoratori e le loro famiglie”.