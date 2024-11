Ghivizzano più che agguerrito. Figline ne prende 3 e finisce in 9

GHIVIBORGO

3

FIGLINE

0

GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Simonetta (79’ Campani), Vari (77’ Lika), Nottoli (79’ Fischer) Giannini, Lopez, Conti, Gori, Noccioli (84’ Bifini), Bura (87’ Nardo). All.: Bellazzini.

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Nobile, Zellini (91’ Gozzini), Borghi (53’ Degl’Innocenti) Bruni (74’ Fiaschi) Torrini, Ciravegna. All.: Tronconi.

Arbitro: Copelli di Mantova.

Marcatori: 10’ Lopez, 21’ Nottoli, 82’ Noccioli.

Note: angoli: 10-8. Ammoniti: Vari, Ciraudo, Zellini, Milli, Pagnini. Espulsi: 70’ Ciraudo, 76’ Milli, entrambi per doppio giallo.

GHIVIZZANO – Dopo tre risultati positivi, il Figline incassa una brutta sconfitta contro un Ghiviborgo agguerritissimo. Alcune assenze pesanti pesano come un macigno sulle spalle del tecnico Tronconi. In venti minuti, la squadra di Bellazzini mette il risultato in cassaforte. Al 10’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva a Lopez che di testa infila sul secondo palo. I padroni di casa controllano la partita e al 21’ trovano il raddoppio con Nottoli che non lascia scampo a Pagnini. Al 27 Pagnini su una conclusione di Noccioli è bravo a sventare la minaccia. Il Figline si fa vivo al 34’ su punizione di Bruni però ben intercettata da Bonifacio.

Nella ripresa i gialloblù tornano in campo con più determinazione e al 50’ su un calcio piazzato di Milli raccolto da Bruni, la cui conclusione sorvola la traversa. Al 54’ è il Figline a farsi vivo: angolo di Milli con palla per Francalanci che da due passi manca il colpo di testa. Al 57’ padroni di casa pericolosi con Noccioli, Pagnini non si lascia sorprendere. Al 68’ l’episodio che potrebbe riaprire la gara: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Francalanci viene strattonato in area; l’arbitro assegna il rigore ai gialloblù. Dal dischetto Bruni si fa parare il tiro da Bonifacio. Poi, per colpa di due gialli di troppo, la squadra di Tronconi resta in nove uomini. Per il Ghiviborgo è facile segnare il terzo sigillo con Noccioli.

Giovanni Puleri