Ghiberti, sblocco cantieri: "Demolizione a fine mese"

Preoccupazioni a Legnaia per lo spostamento della scuola media Ghiberti alla De Filippo in zona Argingrosso, necessario per il rifacimento dell’ormai vetusto prefabbricato di via di Legnaia. La Ghiberti sarà infatti demolita interamente e vedrà la luce un istituto nuovo di zecca, opera più sostanziosa di un progetto di riqualificazione di vari edifici comunali in zona per un investimento di circa venti milioni di euro. Un finanziamento Pnrr che negli ultimi mesi è stato messo in dubbio. E nel quartiere, vedere la scuola chiusa ma senza lavori iniziati ha sollevato dubbi.

Ma la Ghiberti nuova si farà e la partenza dei lavori è al via: "Abbiamo iniziato durante l’estate a svuotare la scuola, queste operazioni sono in via di completamento – spiega l’assessora all’Istruzione Sara Funaro –. A breve partirà la demolizione come da programma. Ribadisco, e su questo punto stiamo rassicurando le famiglie, che per l’amministrazione le scuole sono una priorità è la Ghiberti è in assoluto tra queste". C’è poi il nodo del trasporto che nelle scorse settimane ha sollevato malumori, ma affermano dal comitato genitori negli ultimi giorni sembra funzionare meglio grazie al lavoro di squadra che si è creato tra le parti e l’impegno dell’amministrazione.

"C’è contatto diretto tra famiglie, uffici e Autolinee Toscane – riprende l’assessora –. Dopo la novità dei primi giorni adesso il servizio si è assestato. Da parte sua l’azienda sottolinea che è in ascolto dell’utenza e procede a costanti migliorie per rispondere alle necessità, dove e quando possibile. Si ricorda che il servizio prevede l’attivazione di una linea specifica (linea 4) con tre corse in andata (partenza da Torregalli, direzione scuola alle 7.24, 7.26 e 7.28) e tre in ritorno (orario differenziato sulla base dell’uscita della Scuola Ghiberti). Gli itinerari sono stati definiti sulla base della mappatura delle residenze degli alunni. La linea è in servizio da lunedì a venerdì nei giorni scolastici ed è gratuita per gli alunni". "Il Quartiere 4 ha seguito tutto il percorso e continua ad ascoltare le sollecitazioni – rassicura anche il presidente Mirko Dormentoni –. Entro ottobre partirà la demolizione, la prima opera importante verso la nuova scuola. E sia chiaro che l’opera va avanti in ogni caso, pur non essendo del tutto chiaro se nei tagli del governo al Pnrr c’è anche questo, a costo di dover trovare risorse comunali tramite indebitamento".

Carlo Casini