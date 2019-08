Scandicci (Firenze), 25 agosto 2019 - Guido Gheri è tornato in onda. Lunedì scorso i carabinieri di Scandicci sono arrivati nella sede dell’emittente Radio Studio 54 per eseguire un’ordinanza di sequestro preventivo redatta dal tribunale del riesame. La radio è stata oscurata e con essa il sito internet. Ma l’altro giorno, con un nuovo indirizzo web, stavolta con l’estensione ".com" e un server con base negli Stati Uniti, Gheri ha ricominciato a trasmettere in diretta dal web.

Nel nuovo sito messo in rete è stata pubblicata anche la diffida che il legale rappresentante della radio, Angela Marchese, ossia la moglie del conduttore e dj, ha presentato nei confronti dei carabinieri di Scandicci che hanno eseguito il sequestro. Gheri trasmette in diretta, ma sul canale web passano anche stralci delle interviste fatte nei mesi scorsi sull’emittente.

La proprietà della radio all’indomani del sequestro aveva denunciato i militari della compagnia di Scandicci che avevano eseguito l’ordinanza per interruzione abusiva di pubblico servizio. Una contro offensiva in piena regola nei confronti della procura, che sta portando avanti un procedimento per diffamazione e istigazione all’odio razziale nei confronti di Guido Gheri.

Un processo fotocopia rispetto a quello del 2012, finito con una condanna e un altro contezioso, stavolta in sede civile per risarcimento dei danni morali intentato da uno degli attuali querelanti. Da allora, tra pignoramenti, sit in dei radioascoltatori, tentativi di accesso degli ufficiali giudiziari, il dj non ha mai smesso di denunciare un supposto complotto del sistema delle istituzioni e della giustizia per mettere a tacere la sua voce. Per contro il linguaggio usato nelle trasmissione è stato indicato dai magistrati come ‘esplicitamente scurrile’ con appellativi nei confronti dei migranti degni del bollino rosso.

E sulla vicenda il mondo politico è diviso in due. Da una parte il centrosinistra per il quale non si può diffondere odio razista nell’etere, dall’altra il centrodestra: Fiore (Forza Nuova), Alberti (Lega), Draghi (Fratelli d’Italia) hanno speso parole contro il sequestro della radio e per la libertà d’opinione.

E adesso arrivano anche le associazioni di categoria. In una nota l’Aduc ha preso posizione. «Il fatto in sé è bene che ognuno lo giudichi da solo – ha detto il presidente dell’Aduc, Vincenzo Donvito – se condividere o meno le opinioni del leader di questa radio, Guido Gheri, sulla presenza di immigrati e su alcuni approcci istituzionali e umani all’accoglienza dei migranti. Indipendentemente dalle parole usate («colorate» e fastidiose, per chiunque), rimane il fatto che si tratta di opinioni. Certo, se Gheri avesse organizzato squadre di picchiatori contro migranti e chi sostiene la loro accoglienza, sarebbe più che giusto bloccarlo e impedirgli di procrastinare i reati violenti di cui si starebbe macchiando. Ma non è questo il caso. Gheri parla, esprime le sue opinioni. Non fa altro. Quindi, umanamente, lo si può ascoltare, condividere, disprezzare, sintonizzarsi per ascoltare altro».