Geronimo Stilton apre l’evento. Il programma

È iniziata con oltre mille bambini delle scuole primarie, accorsi al Teatro del Maggio per partecipare all’evento ’Geronimo Stilton sulle tracce dell’hacker’, in collaborazione con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale per la Toscana, la dodicesima edizione di ’Firenze dei Bambini’. Il grande evento in corso fino a domani, è promosso dalla Direzione istruzione del Comune di Firenze e organizzato dalla Fondazione Mus.E con la direzione artistica di Valentina Zucchi. Quest’anno la kermesse è ispirata alla pace e al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi.

Oggi e domani le giornate per le famiglie con bambini e ragazzi (0-12 anni) con un ricchissimo palinsesto: alcuni luoghi chiave del centro cittadino - Palazzo Vecchio e San Firenze, Santa Maria Novella, il complesso delle Murate, l’Istituto degli Innocenti, l’Istituto Geografico Militare - accoglieranno un’ampia serie di iniziative, mentre in tutto il resto della città - dai musei alle biblioteche, dai giardini alle accademie - saranno attivi ulteriori preziosi appuntamenti.

Da segnalare, stamani dal Meyer prenderà il via una speciale ’scultura da passeggio’, la Sfera di giornali elaborata con i bambini insieme agli esperti di Cittadellarte, quartier generale dell’artista Michelangelo Pistoletto. Come concepito dall’artista negli anni Sessanta, l’opera passeggerà straordinariamente per Firenze tutto il fine settimana, facendo visita ai diversi luoghi dell’evento e sollecitando la partecipazione di piccoli e grandi. Domani (ore 17), in piazza della Signoria, la chiusura del festival con le artenaute del Castello di Rivoli che porteranno delle enormi bandiere pacifiche accompagnate dalla marching band ’L’orchestrino’ e dalla Sfera di giornali di Pistoletto per un visionario messaggio di pace per tutti.