Gemellaggio storico con Firenze per il corteo del Bacco Artigiano

Gemellaggio storico, culturale e artistico fra Rufina e Firenze nel segno delle tradizioni popolari. Un’unione simbolica, ma di grande importanza, fra il Corteo Storico Fiorentino e quello di Rufina legato in particolar modo al Bacco Artigiano. In sala Barbugli alla biblioteca di Rufina, durante i festeggiamenti del Corso della Nave, si è svolto un dibattito dal titolo ‘Le rievocazioni storiche: un patrimonio da salvaguardare’ con ospiti Luciano Artusi, studioso e divulgatore della storia fiorentina e toscana; Filippo Giovannelli, presidente del Corteo della Repubblica fiorentina; Eugenio Becherini, presidente del Corteo del vino e del contado di Rufina; Silvia Serafini, pittrice che ha realizzato la mostra dal titolo #Viva Fiorenza, in cui i suoi dipinti rappresentano le basiliche e i colori del calcio storico fiorentino e dove ha ritratto Artusi e Giovannelli. Al termine il sindaco di Rufina Vito Maida ha consegnato una targa del Comune alle quattro personalità presenti.

"Artusi e Giovannelli – afferma Maida – sono il simbolo della storicità e dell’attualità del Corteo storico e del Calcio in costume. Salvaguardare, tramandare e divulgare le tradizioni è un nostro dovere. Rufina e Firenze si uniscono in tante circostanze e soprattutto nel Carro Matto e nel Bacco Artigiano, evento che si svolge a fine settembre".

F. Que.