Firenze, 30 novembre 2021 - Un risveglio a dir poco gelato. Stamani, come atteso, è arrivato il meteo da pieno inverno. In molta parte della Toscana le minime sono andate sotto lo zero. Le zone più fredde? -9° sulla vetta dell’Amiata, -7,5° all’Abetone, -7° in alta Garfagnana. Ancora, molto freddo in Chianti (-5°) ed anche a Borgo San Lorenzo (-4,6° come a Barga). Alla Consuma, invece, le stazioni meteo hanno rilevato la minima di 3,7. E a Firenze? -1,9°. I valori più alti? Nelle isole: Montecristo, Giglio, Capraia e Gorgona (tra i 6,5° e i quasi 10) e Quercianella, con 4,7°

“Oggi è una bella giornata dal clima invernale - spiegano dal Lamma -. Continua a giungere flusso di aria fredda dal nord. Nella serata di oggi arriveranno le prime nuvole nella parte settentrionale della nostra regione”. Per domani si attende in nuovo peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali, con locali piogge e deboli nevicate in Appennino. Dal primo dicembre, le temperature saranno in generale aumento, anche se le minime sulle zone orientali e meridionali resteranno prossime allo zero.