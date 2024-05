Gavinana, Perini per il bis: "Faremo 500 parcheggi". A destra Razzanelli junior: "Più telecamere e vigili"

Serena Perini, presidente del Quartiere 3 quota Pd è nuovamente candidata per la coalizione di centrosinistra (Pd, Azione, Af2030, Avs). Nella sua consiliatura il maggior successo è il progetto della Casa di comunità.

Sono poi "iniziati i lavori della tramvia, che renderà il quartiere più vivibile e connesso" ed è riaperto "Il podere di Rusciano dopo vent’anni". Importante ricordare il lavoro "degli educatori di strada: ci consentono di raggiungere i ragazzi senza bisogno di una politica repressiva". Al Galluzzo "abbiamo reso più verdi e alberate piazza Acciaioli e piazza Don Puliti".

Se rieletta si impegna a completare "la tramvia con oltre 500 posti auto scambiatori; il nodo viario della Chiantigiana, un’infrastruttura che consentirà di andare dall’Antella a Firenze senza passare da Ponte a Ema". Per il Galluzzo invece si vorrebbero realizzare "la ciclabile su via Senese, la tramvia da Tavarnuzze a Ponte alla Vittoria, la Casa di Comunità".

Giulio Razzanelli, consigliere uscente di Forza Italia a capo della coalizione di centrodestra (FdI, FI, Lega) invece non concorda che piazza Acciaioli sia stata riqualificata, anzi mette la sua valorizzazione anche con ulteriore verde tra i primi punti; più verde e meno cemento anche in piazza Bartali: "così, sono isole di calore", spiega.

Alle Due Strade, "levare il porta a porta che crea disagi", mentre a Gavinana, "ci batteremo affinché venga realizzato un progetto di tramvia diverso dall’attuale". In varie parti del quartiere invece prioritario il tema della sicurezza "vogliamo installare più telecamere e utilizzare i vigili per controllare il territorio, invece di impegnarli solo in multe: le nostre mozioni in merito finora sono state bocciate".

Al Centro con Saccardi (Iv, Psi, Libdem) schiera il dentista Giampaolo Cherici, già presidente della commissione territorio: "In primis, voglio venga realizzata la Casa di comunità in viale Europa, per ora solo in progetto, è l’unico quartiere che non ha un centro sanitario. Secondo gestire bene i lavori della tramvia perché ci sono alcune criticità: per esempio lo snodo di piazza Gualfredotto. C’è bisogno di incrementare i parcheggi a Gavinana, molto carenti, eventualmente anche con un posteggio interrato". Poi, è necessario "gestire meglio la sicurezza reintroducendo i vigili di quartiere e spalmando l’accoglienza su tutta la città, non solo a Sorgane, non è possibile mandare tutti alla Foresteria Pertini dove è un’emergenza continua".

Cecilia Del Re schiera l’avvocato Roberto Visciola per Firenze Democratica: "Vivendo da sempre nel quartiere, ho l’obiettivo di impegnarmi per renderlo sempre migliore. – spiega – La mia idea è quella di un Q3 che sia più partecipato, più verde, più sicuro e più vivibile. Più partecipato, coinvolgendo i cittadini nelle scelte; più sicuro, con il vigile di quartiere e il potenziamento dell’illuminazione; più vivibile, con progetti per sostenere il commercio di vicinato e una maggiore manutenzione di strade e marciapiedi. Ci facciamo portavoci della richiesta di un presidio ASL nel quartiere. E di progettazione di nuovi parcheggi a causa dei lavori della tramvia". In campo anche e Marco Ottonieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Mor candidata per RiBella Firenze.