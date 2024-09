Gavinana in fibrillazione per il corteo. Strade e cassonetti chiusi, bus deviati

FIRENZE

Fibrillazione a Gavinana per la manifestazione di oggi pomeriggio dei "No Nato", che, da piazza Bartali, si snoderà nel cuore del quartiere fino all’arrivo al Cpa.

Gli organizzatori parlano di un migliaio di partecipanti alla manifestazione "per opporsi all’insediamento al Comando Nato di Firenze e a tutte le guerre in corso e in preparazione".

L’amministrazione, tramite una nota, informa residenti e cittadini di possibili disagi riguardanti la circolazione e il trasporto pubblico. Su disposizione della Questura è stata disposta una serie di divieti di sosta in orario 16-20 in via dei Baldovini, via Gianpaolo Orsini, via di Ripoli, via Datini e via Erbosa.

Per le deviazioni del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane www.at-bus.it (sezione avvisi). Anche Alia, in concomitanza del corteo, ha preso una serie di provvedimenti dettati da esigenze di ordine pubblico. A partire dalle 15 (fino a cessate esigenze) verranno chiusi i cassonetti stradali delle seguenti strade: piazza Bartali, viale Giannotti, via P.Bracciolini, piazza Ravenna, Lungarno Ferrucci, via de Baldovini, via G. Orsini, via di Ripoli, via C. Salutati, piazza Ravenna, via G. dalle Bande Nere, piazza Gualfredotto, via Datini, via Erbosa, piazza Dresda e via Villamagna.

"Per ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta – informa Alia –, si invitano gli utenti della zona interessata ad utilizzare le postazioni ubicate nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi, rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).