Gara di cantucci classici tra le pasticcerie. Sul podio ’Malesci’

Lo storico Caffè Gilli in piazza della Repubblica a Firenze è il vincitore del concorso "Cantuccio classico di pasticceria", alla seconda edizione, che si è svolto ieri mattina al Caffè Neri (Gruppo Crociani & Sapienti) di Sesto. L’iniziativa, organizzata da Festival delle pasticcerie in collaborazione con il catering itinerante "Casa della Nella" e con il locale ospitante, ha visto sul podio al secondo posto la Pasticceria Bar Gelli di Prato e al terzo la Pasticceria Malesci di Sesto Fiorentino. Assegnato anche un premio speciale della giuria tecnica, formata solo da pastry chef, che ha ricalcato il giudizio complessivo della giuria con il Caffè Gilli ancora vincitore. Al contest hanno preso parte in totale 19 pasticcerie o forni di una vasta area compresa tra Firenze, Calenzano, Sesto, Prato, Montemurlo, Agliana, Signa, Pontassieve, Cerbaia e Montelupo. I locali in gara hanno portato ieri mattina i cantucci per le degustazioni, avvenute in modo coperto con la giuria che non conosceva il produttore dei diversi biscotti. Il pastry contest di ieri ha aperto le competizioni del 2024 del Festival delle pasticcerie con ben sei concorsi in programma.