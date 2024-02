Gambe in spalla. E’ in partenza oggi la mezza maratona

Stamani dalle 9 al via la Mezza Maratona (giunta quest’anno alla ventesima edizione) e la passeggiata della legalità. La prima è competitiva su tracciato di 21 km, la seconda aperta a tutti, su 5 chilometri. Al villaggio allestito in piazza della Resistenza, dalle 9 alle 13, saranno in vendita anche le tradizionali magliette e le arance che provengono dai terreni confiscati alla mafia nei comuni siciliani di Lentini, Belpasso e Ramacca e coltivati dalla cooperativa Beppe Montana. Le iniziative di Libera la tua terra, sono organizzate da comune di Scandicci, Libera, Asd podistica Il Ponte Scandicci, Gli Amici del Cabiria, dai comitati genitori dei tre istituti comprensivi scolastici cittadini Altiero Spinelli, Rossella Casini e Vasco Pratolini, con il patrocinio della Città metropolitana e della regione Toscana. "Il programma di Libera la tua Terra, giunta alla tredicesima edizione, anche quest’anno è ricco di appuntamenti – ha detto l’assessore alla Legalità Diye Ndiaye – la legalità è valore fondamentale nell’educazione delle nuove generazioni, e al tempo stesso deve stare alla base della nostra cultura: quest’anno fanno parte del programma della legalità anche appuntamenti dei cartelloni cinematografici scolastico e del lunedì degli Amici del Cabiria".