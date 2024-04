Galliano, nuova scuola per l’infanzia: "Edificio di ultima generazione"

La frazione barberinese di Galliano ha la sua scuola dell’infanzia tutta nuova. Un anno di lavori, 700 mila euro di investimento con fondi comunali, e ieri il taglio del nastro, presenti sindaco e vicesindaco, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Barberino di Mugello e numerosi Gallianesi. "Siamo molto soddisfatti – nota il sindaco Giampiero Mongatti -, era uno dei nostri obiettivi, e lo abbiamo portato a termine. Ora Galliano ha un polo scolastico nuovo, sicuro e ben organizzato. Peraltro finora la scuola dell’infanzia era in un immobile in affitto, mentre avere una scuola di proprietà rientra nella logica della buona amministrazione. Inoltre un edificio per l’infanzia funzionalmente ben collegato con la scuola primaria consente una serie di vantaggi. Dal punto di vista didattico, come ha evidenziato la preside, ma anche sul piano organizzativo. E visto che a livello nazionale si adottano criteri numerici sempre più stringenti con conseguenti diminuzione di personale, l’unificazione dei plessi ci consente di ottimizzare, fronteggiando così eventuali tagli".

L’edificio, circa 212 metri quadrati di superficie, con ingresso da via Puccini, è formato da due aule, un locale mensa/refettorio dedicato, servizi igienici per i bambini e per gli insegnanti, oltre ai locali per il personale. Naturalmente la struttura è stata costruita secondo i più aggiornati criteri dell’antisismica – e si sa che siamo in un’area dove questa è una vera esigenza, sempre attuale -, ma anche con una particolare attenzione al risparmio energetico.

Il nuovo edificio infatti è classificato NZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè ad elevata efficienza energetica. Un obiettivo che è stato raggiunto grazie alle particolari caratteristiche dell’involucro edilizio (realizzato in blocchi termici ed isolamento a cappotto), all’istallazione di serramenti e infissi con caratteristiche termiche elevate, alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ad alta efficienza, all’istallazione di impianto solare fotovoltaico ed all’utilizzo di lampade e faretti con tecnologia a LED.

Paolo Guidotti