Gaia Nanni propone: "Gli ultimi saranno gli ultimi"

Gaia Nanni, già candidata ai premi UBU come migliore attrice, è la protagonista di "Gli ultimi saranno gli ultimi", spettacolo amaro e dissacrante in scena giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21.00, al Teatro di Fiesole a Firenze (Largo Piero Farulli, 1). L’attrice interpreta tutti i protagonisti di questo capolavoro tragicomico figlio dei nostri tempi. Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa e alquanto maldestra: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere… E se decidesse di venire al mondo proprio quella notte?