G7 del turismo, i provvedimenti di viabilità

Firenze, 12 novembre 2024 - Per gli eventi legati al G7 del turismo in programma in città da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre, su richiesta della Questura gli uffici della Mobilità ha predisposto una serie di provvedimenti di mobilità. Si inizia alle 7 di oggi 12 novembre con i divieti di sosta con rimozione forzata in via del Giglio (tra piazza Madonna degli Aldobrandini e via Panzani); sempre da domani alle 12 scatteranno i divieti di sosta con rimozione in via Rucellai e in Il Prato (lato numero civici pari tra via Rucellai e piazzale di Porta a Prato). Entrambi rimarranno in vigore fino alle 23.55 di venerdì 15 novembre. A partire dalle 12 di oggi scatteranno i divieti di sosta sempre con rimozione forzata in via dei Banchi (lato numeri civici pari tra via Cerretani e via del Giglio) e in vicolo dell'Oro (da lungarno Acciaiuoli a Borgo Santi Apostoli). Il giorno successivo, mercoledì 13 novembre, alle 7 saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata nelle strade intorno a Palazzo Vecchio (via dei Gondi, via della Ninna, piazze degli Uffizi). Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 15 di venerdì 15 novembre. Sempre alle 7 di mercoledì 13 novembre scatteranno i divieti di sosta con rimozione forzata in via dei Tornabuoni (tra lungarno Corsini a piazza di Santa Trinita), piazza Santa Trinita, via del Parione e via Porta Rossa. Termine previsto 23.55 di venerdì 15 novembre. Giovedì 14 novembre si aggiungeranno i divieti di sosta con rimozione forzata in via dello Steccuto (lato numero civici pari da via Reginaldo Giuliani a via Fantoni e ambo i lati dall'area tecnica di Ferrovie dello Stato a via Fantoni) e via Fantoni (tratto da via dello Steccuto verso via Panciatichi). Questi provvedimenti saranno in vigore dalle 8 alle 23.55. Sempre giovedì 14 novembre, dalle 12 alle 23.55, saranno in vigore divieti di transito con rimozione forzata in piazza San Firenze e via dei Gondi. Ci saranno delle aree delimitate per motivi di sicurezza in prossimità dei siti del G7.