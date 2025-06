Futuro museo Ginori. Riflessioni sulla gestione del patrimonio culturale

Nessuna volontà di intervenire sulla polemica in atto a proposito della presidenza della Fondazione Ginori ma una riflessione sul Museo Ginori e sul parco circostante in ottica futura. Per quando, cioè, la struttura museale, chiusa da 11 anni, potrà riaprire i battenti. Con questo spirito nasce il convegno sul tema ’Sfide e ruolo dell’Associazionismo nella gestione del patrimonio culturale. Il futuro museo Ginori’ in programma il prossimo martedì alle 17,30 nella Sala Meucci della biblioteca Ragionieri di Sesto: a promuoverlo le sette associazioni (Anteas, Associazione comunale Anziani, Auser, Cai Sesto Fiorentino, Pro Loco Sesto Fiorentino, La Racchetta, Sms Richard Ginori Aps) che hanno collaborato con la Fondazione Ginori nella gestione del parco, chiuso nel marzo scorso.

"Al convegno – spiega Maurizio Toccafondi, presidente Sms Richard Ginori che modererà l’incontro – non sono stati invitati né il vecchio presidente della Fondazione Ginori Tomaso Montanari (in foto con il sindaco Falchi) né quello nuovo Marco Corsini, che potranno però intervenire come privati cittadini, proprio perché il nostro scopo era quello di non occuparci delle polemiche in corso ma di valorizzare le realtà associative, toscane e nazionali che sono direttamente o indirettamente coinvolte nella gestione del patrimonio culturale, con uno sguardo particolare al futuro del Museo Ginori".

Diversi gli interventi in programma: fra l’altro è prevista la presenza del presidente del Cesvot Luigi Paccosi e del presidente della Delegazione di Firenze Marco Esposito. Fra i relatori anche Giulio Paolucci, direttore del Museo Archeologico di Chianciano mentre le conclusioni saranno affidate al sindaco Lorenzo Falchi.

Sandra Nistri