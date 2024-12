Marradi, furto in un ristorante: tentano la fuga con champagne, panettoni e carni pregiate

Firenze, 23 dicembre 2024 – Si intrufolano all'interno di un ristorante e poi scappano con un copioso bottino di generi alimentari. Ma non l'hanno fatta franca. Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre i carabinieri di Marradi hanno fermato due uomini, rispettivamente di 45 e 23 anni, mentre camminavano a piedi poco al di fuori del centro abitato. Oltre all’orario inconsueto, ad insospettire i militari il fatto che entrambi portavano due grossi borsoni. I sospetti si sono rivelati fondati quando i quattro bagagli sono stati perquisiti e, al loro interno, sono stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso e un gran numero di generi alimentari e bevande tra cui champagne, vini, panettoni, pasta fresca oltre a tagli di carne di prima scelta.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire come questi ultimi fossero provento di un furto perpetrato poco prima presso un ristorante della zona. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati mentre gli alimenti, ancora in buono stato di conservazione, sono stati restituiti al proprietario. I due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. L’arresto è stato convalidato ed è stato disposto, per entrambi, l’obbligo di dimora nel comune di residenza.