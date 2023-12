Tradito dai petali fra i capelli, ladro arrestato in via Tornabuoni

Firenze, 4 dicembre 2023 – Nella notte di domenica, è avvenuto un tentativo di furto che presentava delle dinamiche piuttosto particolari. Verso le 2.30, un uomo di 36 anni di origine marocchine, è entrato all’interno di un negozio in via del Giglio. Quando è entrato, è scattato l'allarme che lo ha fatto scappare prima che potesse portar via qualcosa. Fin qui niente di nuovo se non che, nella fuga, l’uomo deve essere rimasto impigliato in una ghirlanda utilizzata come decorazione.

Proprio i petali della ghirlanda, rimasti incastrati tra i capelli dell’uomo, hanno costituito la prova della sua colpevolezza. La polizia infatti, dopo che si era messa sulle sue tracce, lo ha individuato disteso dietro alcune fioriere di via Tornabuoni, dove cercava riparo per nascondersi. Una volta notata la presenza dei fiori fra i capelli non hanno avuto più dubbi e lo hanno arrestato. In seguito hanno trovato anche un cacciavite che cercava di nascondere.