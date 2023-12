La vetrina infranta per dieci euro ’Ualima’, terzo danno in un mese

FIRENZE

Dieci euro il bottino. Centinaia di euro il danno. Le spaccate proseguono e non si arresta l’amarezza per i commercianti, che tornano a chiedere soluzioni. E’ in programma domani in prefettura il Comitato sicurezza e ordine pubblico proprio sulle spaccate.

L’ultima vittima è una pizzeria di via Pisana. A dare l’allarme ai carabinieri è stato il proprietario, ieri mattina alle nove. Ha trovato la vetrina sfondata e l’ammanco del fondo cassa. La stessa amarezza che hanno provato i titolari del ristorante marocchino Ualima, in viale Spartaco Lavagnini, venerdì mattina. "Per la terza volta in un mese la vetrata è stata spaccata e la maniglia è stata tolta - ci spiegano -. I ladri sono entrati anche stavolta indisturbati facendo un po’ di caos all’interno del locale. Siamo stanchi e esasperati di dover sostenere di nuovo una spesa per la vetrata".

E le spaccate non hanno né logica né geografia. E’ toccato anche al ristorante Food Factory di Caldine, in via Faentina. I carabinieri della sezione radiomobile di Firenze sono intervenuti sul posto l’altra mattina, allertati dal titolare che, quando al mattino presto è andato ad aprire il locale, ha scoperto che una porta del retro era stata forzata. I ladri sono infatti entrati passando dal locale - magazzino, che si trova sul torrente Mugnone. Da qui i malviventi hanno raggiunto il ristorante e l’ingresso principale, da dove hanno asportato, secondo un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, 5mila euro riposti nella cassa e un personal computer. Complessivamente il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini di rito. Il furto ha destato clamore. Il ristorante è infatti noto e frequentato, specie per gli "apericena" del venerdì sera.