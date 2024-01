Furto al negozio di abbigliamento, rubata merce per 6.000 euro

Firenze, 5 gennaio 2024 – Ancora furti a Firenze. Il primo è avvenuto nella notte, intorno alle 3 di venerdì 5 gennaio, nel negozio Maxismall in via di Sollicciano. Qualche malvivente ha danneggiato la porta di ingresso e ha portato via, secondo una prima stima, merce e capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 6.000 euro.

Un altro furto con spaccata è poi avvenuto nell’esercizio commerciale Natalino Materassi in via del Palazzo dei Diavoli intorno alle 06:40. La vetrata esterna che si affaccia sulla via è stata danneggiata ed è stato portato via il registratore di cassa.

Su entrambi gli episodi indaga la Polizia di Stato.