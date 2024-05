Furto negli spogliatoi. Studenti derubati

Furto nello spogliatoio di una polisportiva a Firenze, portati via denaro, un cellulare e monili. È accaduto martedì mattina nella sede di un’associazione sportiva in via del Fosso Macinante, nei pressi della Cascine. Vittime del furto alcuni studenti di un istituto superiore fiorentino, che stavano svolgendo attività sportiva nella struttura. Il malvivente dopo essere entrato nello spogliatoio, avrebbe rubato circa 50 euro da due portafogli, un cellulare, e alcuni anelli lasciati in una borsa. Indaga la polizia.