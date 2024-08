Furto all’Isolotto, arrestata. Complice in fuga, refurtiva recuperata

Firenze, 19 agosto 2024 – Sabato scorso la polizia ha recuperato l’intera refurtiva di un furto messo a segno in pieno giorno nella sede di una cooperativa sociale che promuove, tra le altre cose, una scuola di musica nel quartiere dell’Isolotto. Le volanti sono subito intervenute appena è scattato l’allarme perimetrale e le telecamere di videosorveglianza hanno rilevato la presenza di estranei all’interno della struttura. Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio almeno due persone sarebbero entrate da una finestra e dopo aver mandato in frantumi la porta a vetri di un ufficio, avrebbero fatto razzia di tablet, notebook e anche di una macchina fotografica.

Una volta portato fuori il bottino con dei borsoni, i malintenzionati avrebbero infine scavalcato una recinzione finendo in un parco pubblico della zona. Ma ad aspettarli hanno trovato i poliziotti: una 30enne fiorentina, con in testa un cappellino da baseball riportante i loghi dell’associazione appena visitata, è stata subito bloccata dagli agenti; un complice sarebbe invece riuscito a far perdere al momento le proprie tracce, costretto però dalle circostanze a doversi liberare, durante la fuga, dello scomodo e pesante bottino, ritrovato poco dopo dai tutori dell’ordine.

La donna, già nota proprio per reati contro il patrimonio, è stata arrestata con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e, su disposizione della Procura, accompagnata al carcere di Sollicciano in attesa della convalida.