Firenze, 23 agosto 2021 - La Polizia Giudiziaria del compartimento Polfer, in seguito a un'indagine ha arrestato, su disposizione del Tribunale di Firenze, una cittadina bulgara di 20 anni, pluripregiudicata, per vari furti compiuti dal 2019 ad oggi. La straniera, nonostante il divieto di dimora nel Comune di Firenze, ha continuato ad aggirarsi e a derubare le sue vittime nel centro della città.

In particolare, l'ultimo colpo risale al 5 agosto 2021, quando la giovane borseggiatrice ha rubato il portafogli contenente alcune carte di credito e 500 euro in contanti, ad una anziana ipovedente di 78 anni, mentre stava facendo acquisti in un negozio nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. I poliziotti, in servizio in abiti civili, dopo aver individuato la malvivente, l'hanno fermata e condotta al carcere di Firenze in attesa di giudizio.