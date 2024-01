Farmacia svaligiata in pieno centro a Firenze. Tombino contro la vetrina

Firenze, 8 gennaio 2024 - Ancora una spaccata in Borgo Ognissanti. La 50esima in poco più di un anno. Questa volta, nel mirino dei malviventi è finita la Farmacia Ognissanti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, intorno alle 3, ignoti si sono intrufolati all'interno dell'attività dopo aver infranto la porta a vetri con un tombino.

I malviventi sono riusciti a scappare con un bottino di circa mille euro. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. È una furia l'associazione Borgo Ognissanti che il mese scorso è scesa in strada per chiedere maggiori controlli e ronde dalle 19 alle 7. "Noi non ne possiamo più - sottolinea il presidente Fabrizio Carabba -, siamo stanchi delle parole, ora pretendiamo fatti".