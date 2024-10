Via Canova, ruba mille euro di cosmetici e aggredisce il vigilante

Firenze, 9 ottobre 2024 - Ancora un furto all'interno di un supermercato. Ma questa volta il malvivente non l'ha fatta franca. Ieri pomeriggio la polizia di stato ha arrestato un 23enne di origine marocchina con l’accusa di aver trasformato un furto di oltre 1000 euro di prodotti cosmetici in un centro commerciale di via Canova, in una cosiddetta rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti di via Zara, il presunto autore del gesto sarebbe stato sorpreso dalla vigilanza privata, subito dopo le casse, con lo zaino pieno di merce rubata.

Il protagonista della vicenda, dopo aver negato ogni contestazione in merito, di tutta risposta avrebbe aggredito a spinte il vigilante, minacciandolo anche di morte.

La polizia, prontamente intervenuta, ha definitivamente bloccato il cittadino straniero.