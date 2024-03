Ruba un cellulare e pretende soldi per restituirlo: arrestato a Firenze

Firenze, 25 marzo 2024 – Prima ruba un telefono, poi chiede 20 euro per restituirlo alla proprietaria. È accaduto domenica alle Cascine, a Firenze. La vittima è una pensionata fiorentina di 82 anni: è stata lei ad accorgersi, al ritorno dopo una passeggiata con il marito al parco, di non avere in borsa il cellulare. La donna, secondo quanto ricostruito, ha chiamato il suo apparecchio e ha risposto un uomo, che ha chiesto 20 euro per restituire il cellulare e annunciato che avrebbe richiamato poco dopo per concordare il luogo dello scambio.

La pensionata è uscita da casa e ha incontrato i carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio e ha segnalato il furto e il ricatto. All'appuntamento si sono presentati anche i militari e hanno sorpreso l'uomo, senza fissa dimora, della Repubblica Dominicana mentre prendeva 20 euro in cambio del cellulare e lo hanno arrestato. Il 26enne, già noto alle forze dell'ordine, secondo quanto ricostruito aveva con sé attrezzi da scasso, tra cui un disturbatore elettronico in grado di impedire il funzionamento delle chiusure centralizzate delle macchine e uno zaino con oggetti rubati nelle ore precedenti in due auto parcheggiate nelle vicinanze. È stato arrestato con l'accusa di ricettazione, estorsione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.