Fanno razzia al campo sportivo del Grassina, colti sul fatto e arrestati dai carabinieri

Bagno a Ripoli (Firenze), 28 marzo 2025 – I carabinieri di Bagno a Ripoli hanno arrestato due uomini in flagranza nella giornata di giovedì – un albanese di 33 anni e un rumeno di 39 – per furto aggravato in concorso.

Il colpo è stato messo a segno all’impianto sportivo Pazzagli di Grassina. Alle prime luci del mattino, durante i controlli contro i furti nella zona nell’area di Grassina e dell’Antella, i militari hanno notato due persone uscire dal cantiere della variante Chiantigiana e riporre all’interno di veicoli lì parcheggiati alcuni sacchi neri colmi di materiale.

I carabinieri hanno così effettuato un controllo: dunque di fermare l’autovettura, ripartita in direzione via Chiantigiana, sottoponendo a controllo i due soggetti presenti e identificandoli.

Nei sacchi neri c’erano capi di abbigliamento e attrezzature sportive dell’Asd Grassina, oltre a una copiosa quantità di generi alimentari; uno dei due arrestati aveva anche con sé 200 euro in banconote e monete.

In effetti i militari hanno accertato che il cancello d’ingresso era stato forzato così come la porta d’accesso all’area bar/ristorante.

I due sono stati arrestati e portati nelle camere di sicurezza della stazione di Santa Maria Novella, in attesa del rito direttissimo.