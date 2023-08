Furto all'Esselunga di Sesto: uomo beccato dai poliziotti in pausa pranzo Un 42enne fiorentino è stato arrestato per un tentativo di furto all'Esselunga di Sesto Fiorentino, sfociato in una rapina impropria. La polizia, in pausa pranzo vicino al supermercato, ha bloccato l'uomo. Convalidato l'arresto, è stato accompagnato in custodia cautelare.