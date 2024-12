Furti in Mugello, nel mirino dei ladri negozi a Vicchio e Borgo San Lorenzo

Firenze, 4 dicembre 2024 – La notte scorsa sono stati messi a segno due furti in altrettanti esercizi commerciali a Vicchio e Borgo San Lorenzo, in Mugello. I ladri hanno usato in entrambi i casi tombini per spaccare le vetrine dei negozi da saccheggiare.

E' stata presa di mira, a Vicchio, una farmacia dove sono stati rubati circa 3.000 euro dalla casa. Un residente del luogo, insospettito dal rumore insolito, ha chiamare il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato alcune banconote lungo i binari della ferrovia. Più magro il bottino a Borgo San Lorenzo dove i ladri, in un negozio di telefonia, sono riusciti a portare 200 euro che erano in cassa. Anche per questo furto indagano i carabinieri.