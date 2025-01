Furti in appartamento, colpi anche per l’Epifania

Non si sono fermati nemmeno il giorno dell’Epifania i ladri che dopo le 17 del 6 gennaio sono entrati in un appartamento nella zona sportiva di Cerbaia, frazione del Comune di San Casciano. Dopo avere forzato una porta finestra, sono entrati all’interno dirigendosi nelle camere. Fin qui può sembrare un furto come tanti altri, ma in questo caso, in salotto era presente una ragazzina minorenne, rimasta in casa dopo che i genitori le avevano chiesto se voleva uscire con loro, mamma e babbo sono andati a fare due passi.

Per fortuna la ragazzina non si è accorta che nella zona notte i ladri indisturbati stavano mettendo a soqquadro le camere, arraffando quello che potevano, per poi scappare. Sono stati i genitori una volta rientrati in casa ad accorgersi dell’intrusione: "Il primo pensiero è corso a nostra figlia – ci racconta la madre – ma senza farla impaurire gli abbiamo chiesto se durante la nostra breve assenza avesse avuto bisogno di andare in bagno, ma con la massima tranquillità ci ha detto che era rimasta sempre in salotto".

La coppia ha chiamato subito i carabinieri: "Ci hanno inviato una pattuglia, che con la massima discrezione, ha messo a verbale quanto era successo, senza coinvolgere nostra figlia. Non so se i ladri si sono accorti che nella casa c’era qualcuno, però è preoccupante e inquietante sapere che in realtà ci fosse nostra figlia. Penso alla reazione di chiunque si ritrovi nella tranquillità della sua casa, nel trovarsi improvvisamente qualcuno davanti".

La cosa più importante è che la giovane abbia passato una notte tranquilla e abbia dormito serena, mentre bravi i genitori a gestire la brutta disavventura.

