Furti in Hotel a Firenze, arrestata ladra seriale

Carabinieri

Firenze, 18 marzo 2023 – Furti in Hotel, arrestata una donna fiorentina che avrebbe messo a segno diversi colpi, i più all’interno di un albergo del centro storico.

L’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Firenze Palazzo Pitti, mediante attività tradizionali e tramite visione e analisi delle immagini registrate da impianti di video sorveglianza privati e comunali, ha consentito di acquisire elementi in ordine alla commissione di più reati da parte dell’indagata e, in particolare: di un furto commesso all’interno di un ristorante della zona Oltrarno lo scorso agosto, ai danni di una dipendente, quando con destrezza, la donna si sarebbe impossessata di un portafogli contenente carte di credito e la somma in denaro di 50 euro.

E la donna sarebbe responsabile appunto di una serie di furti e tentati furti commessi all’interno di un Hotel del centro storico, vicino Ponte Vecchio, quando la donna, all’interno di un locale del seminterrato utilizzato come spogliatoio dei dipendenti dell’albergo, avrebbe frugato all’interno di alcuni armadietti , trafugando da due zaini la somma complessiva di 16 € e un telefono cellulare. Nell’occasione la donna avrebbe tentato ulteriori furti, non portati a compimento solo poiché in due borse rovistate non vi erano contanti o beni custoditi.

Così, giovedì scorso, i militari della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico della donna con precedenti specifici, indagata per furto aggravato e tentato furto aggravato.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e l'effettiva responsabilità delle persone destinatarie della misura cautelare saranno vagliate nel corso del successivo processo. La donna è stata trasferita nel carcere di Sollicciano.